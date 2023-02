Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,866 EUR -0,88% (07.02.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,762 EUR -1,43% (07.02.2023, 17:44)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (07.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nicht zuletzt dank höherer Einnahmen aus der Kernenergie habe der deutsche Energiekonzern im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) werde vorläufigen Zahlen zufolge bei etwa 8 Mrd. Euro liegen, habe das Unternehmen überraschend mitgeteilt. Das Management um Konzernchef Leonard Birnbaum habe selbst im optimistischsten Szenario 200 Mio. Euro weniger erwartet. Auch solle der bereinigte Konzerngewinn mit 2,7 Mrd. Euro das obere Ende der Prognose übersteigen. Zudem dürften die Finanzkennzahlen der einzelnen Segmente jeweils am oberen Ende der im November aktualisierten Prognosespannen liegen."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Angesichts der attraktiven Dividende und des soliden Geschäftsmodells bleibe die E.ON-Aktie eine solide Halteposition. Der DAX-Rivale RWE sei mit Blick auf dessen starkes grünes Portfolio aber besser positioniert, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze E.ON-Aktie: