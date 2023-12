Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,52 EUR +0,36% (11.11.2023, 09:13)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,485 EUR +0,69% (08.11.2023, 17:44)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (11.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Anfang Oktober kenne die E.ON-Aktie quasi nur noch den Weg nach oben. Rund 20% habe das Papier des Versorgers nun innerhalb weniger Wochen zugelegt. Auch am Montag gehöre die E.ON-Aktie im frühen Handel zu den stärksten Werten im DAX. Sie profitiere dabei von einer Hochstufung der UBS. Analystin Wanda Serwinowska habe den Titel im Zuge eines Analystenwechsels von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 14 Euro angehoben. Angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten sei die E.ON-Aktie für 2024 eine gute Wahl, habe Serwinowska in einem am Montag vorliegenden Ausblick geschrieben.Die E.ON-Aktie dürfte auf einem neuen Mehrjahreshoch in den Handel starten. Höher habe sie letztmals 2015 notiert. Angesichts der relativen Stärke sollten Anleger die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze E.ON-Aktie: