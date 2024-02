Börsenplätze E.ON-Aktie:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (01.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kurz nach Börsenschluss sei E.ON noch mit positiven News gekommen. Der Energieversorger habe 2023 die eigene Gewinnprognose sowie die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie setze ihre Kletterpartie fort.Im Segment Energienetze habe das Ergebnis im vierten Quartal vor allem durch operative Effekte in nahezu allen Ländern oberhalb der Erwartungen gelegen, habe der DAX-Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss überraschend mitgeteilt. Zudem hätten sich in der Prognose berücksichtige negative Effekte aus einer eventuellen Verschlechterung des energiewirtschaftlichen Umfeldes nicht realisiert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei 2023 daher laut vorläufiger Zahlen um fast 17 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro gestiegen. Der bereinigte Konzernüberschuss belaufe sich auf 3,1 Milliarden Euro - nach 2,7 Milliarden im Vorjahr. Details werde es bei der Vorlage des Geschäftsberichts am 13. März geben.Bereits heute Morgen habe Goldman Sachs die Aktie des Energieversorgers auf die viel beachtete "Conviction Buy List" gesetzt. Das Kursziel von Analyst Alberto Gandolfi laute 16,00 Euro.Angesichts der relativen Stärke sollten Anleger die Gewinne laufen lassen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur E.ON-Aktie. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link