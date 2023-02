Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (24.02.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Zum Abschluss der laufenden Woche scheinen die Käufer in der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) noch einmal Gas geben zu wollen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe gestern 1,71% zulegen können und idealerweise würden die Bullen heute daran anknüpfen. Immerhin scheine man jetzt die Range der letzten Wochen endgültig hinter sich gelassen zu haben. Im Januar und Februar sei der Kurs größtenteils zwischen ca. 10,25 EUR und 9,71 EUR seitwärts gependelt. Die aktuelle Woche habe jedoch der Ausbruch nach oben vollzogen werden können.AusblickDas Sentiment in der E.ON-Aktie sei schon seit Oktober des letzten Jahres bullisch und in dieser Rally habe es die Aktie bereits auf ein Plus von über 40% geschafft. Diese Gewinne könne man nach den jüngsten bullischen Signalen weiter ausbauen. Mit dem Ausbruch über 10,25 EUR wären jetzt weitere Gewinne auf knapp 11 EUR möglich. Im Idealfall bleibe die Aktie dabei auch im Rahmen von Konsolidierung und kleineren Korrekturen oberhalb von 10,10 EUR. Vor allem ein schneller Rückfall unter diese Marke würde das Risiko wieder erhöhen. (Analyse vom 24.02.2023)