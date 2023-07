Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,69 EUR -0,04% (05.07.2023, 12:18)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,685 EUR -0,04% (05.07.2023, 12:06)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (05.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten für E.ON: Die Ratingagentur Fitch bestätige das "BBB+"-Rating für den Energiekonzern und auch den stabilen Ausblick. Grund dafür sei das solide Geschäftsprofil des Versorgers als diversifizierter Strom- und Gasverteiler. Charttechnisch würden die Bullen nach einer Verschnaufpause wieder nach oben schielen.Die Bestätigung des Ratings basiere auf dem überarbeitetem Geschäftsplan von E.ON, in dem die Investitionen von 26 auf 33 Milliarden Euro erhöht worden seien. E.ON habe trotz der Wachstumsstrategie genügend Spielraum bei der Verschuldung. Zudem habe Fitch auch das stabile regulatorische Umfeld in Deutschland gelobt.Neben dem Lob von Fitch bereite Anlegern auch der vielversprechende Chart wieder Freude. Nachdem der Kurs nach einer starken Rally eine kleine Pause eingelegt habe, habe E.ON die Horizontale bei 11,10 Euro erfolgreich als Support getestet.Die Bestätigung des Ratings und der stabile Ausblick von Fitch würden das Vertrauen in das Unternehmen unterstreichen. Charttechnisch habe nach einer kurzen Konsolidierung das Kaufinteresse wieder zugenommen. Nächstes Ziel: 12,29 Euro, so David Schenk von "Der Aktionär" zur E.ON-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link