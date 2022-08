Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,10 EUR -0,44% (10.08.2022, 13:08)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,182 EUR +0,20% (10.08.2022, 12:53)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (10.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der deutsche Energiekonzern sei weiter stark von den hohen Strompreisen beeinflusst. Diese würden für positivere Erwartungen im Nicht-Kerngeschäft sowie hohe Umsätze auf Konzernebene sorgen, würden allerdings auch aufs operative Ergebnis drücken. Anders als im Auftaktquartal habe E.ON nun bereits einen Teil seiner gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben. Im Ergebnis werde dies aber erst vollständig im zweiten Halbjahr sichtbar werden, habe E.ON am Mittwoch mitgeteilt. Konzernchef Leonhard Birnbaum habe es insgesamt "ein solides Halbjahresergebnis" genannt.In seinen Kerngeschäftsfeldern habe E.ON seine Jahresprognose bestätigt. Im Nicht-Kerngeschäft erwarte das Management dank der gestiegenen Energiepreise jetzt 200 Mio. Euro mehr und habe die Spanne für das bereinigte operative Ergebnis auf 0,8 bis 1 Mrd. Euro angehoben. In dem Bereich bündele E.ON den Rückbau der deutschen Kernkraftwerke, die von der Einheit PreussenElektra gesteuert würden, sowie das Erzeugungsgeschäft in der Türkei.Seit dem Jahrestief von 7,716 Euro von Anfang Juli sei es für die E.ON-Aktie mittlerweile wieder ein Fünftel nach oben gegangen. Analysten hätten sich zufrieden geäußert.Die E.ON-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen wieder freundlicher präsentiert. Gelinge nun der Sprung über die 90-Tage-Linie könnte das Papier durchaus bald wieder zweistellig notieren. Dennoch bleibe der Favorit des "Aktionärs" in der Versorgerbranche der Wettbewerber RWE, der mit seinem starken Portfolio bei grünen Energien und der attraktiven Bewertung größeres Wachstumspotenzial habe, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: