Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,445 EUR -0,68% (17.01.2024, 08:48)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,57 EUR -0,75% (16.01.2024)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (17.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - E.ON: Ausbruch oder Doppeltop? - ChartanalyseDie E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) ist gestern mit einer Abwärtslücke in den Handel gestartet und hat schlussendlich 0,8% auf 12,57 EUR abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: In der achten Gewinnwoche in Folge sei die E.ON-Aktie Mitte Dezember bis auf das 2023er Top bei 12,80 EUR gestiegen - das sei der höchste Stand seit April 2015 gewesen. Anschließend seien die Kurse zunächst auf 12,07 EUR zurückgefallen, bevor es für die Papiere in den ersten sechs Handelstagen des neuen Jahres wieder um 5,2% nach oben gegangen sei. Dabei hätten sich die Notierungen an das 2023er Jahreshoch herangeschoben, diesen Widerstand bislang jedoch nicht überbieten können.Ausblick: Mit einem Tagestief bei 12,48 EUR und einem Endstand bei 12,57 EUR habe die E.ON-Aktie gestern das 2022er Hoch auf den Prüfstand gestellt.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Kurse jetzt im ersten Schritt die gestrige Abwärtslücke bei 12,67 EUR schließen. Würden die Papiere nach einem Gap-Close nicht nach unten abdrehen, wäre ein erneuter Hochlauf an den Widerstandsbereich aus dem aktuellen Januar-Hoch bei 12,79 EUR und dem 2023er Top bei 12,80 EUR möglich. Gelinge dort der Break, würde die runde 13er Marke mit dem Top aus dem Jahr 2015 bei 13,02 EUR in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: