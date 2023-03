Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (15.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stromversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Deutschlands größter Energieversorger E.ON wolle nach einem besser als erwarteten Jahr noch mehr Geld für seine Energienetze in die Hand nehmen. Bis 2027 sollten die Investitionen um rund sechs Milliarden Euro auf insgesamt 33 Milliarden Euro erhöht werden, wie der im DAX notierte Stromversorger am Mittwoch in Essen mitgeteilt habe.Der Großteil des zusätzlichen Betrags solle dabei in die Energienetze fließen. Bislang hätten bis Ende 2026 rund 27 Milliarden Euro auf dem Plan gestanden.Für das laufende Jahr rechne der Vorstand mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 7,8 bis 8 Milliarden Euro. Dabei sollten rückläufige Einnahmen mit Kernenergie mit Aktivitäten aus dem Kerngeschäft, also dem Betrieb der Verteilernetze und dem Energievertrieb, kompensiert werden. 2022 seien auf Basis endgültiger Zahlen knapp 8,1 Milliarden zusammenkommen.Den bereinigten Konzernüberschuss erwarte E.ON wie für das Vorjahr bei 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro, nachdem dieser 2022 auf 2,7 Milliarden Euro geklettert sei. Bei beiden Kennziffern wolle E.ON mehr erreichen, als Analysten im Schnitt erwarten würden. Den Dividendenvorschlag für 2022 von 51 Cent je Aktie habe der Vorstand bestätigt.Die Aktie von E.ON habe sich in den vergangenen Monaten deutlich nach oben arbeiten können. Der gute Ausblick dürfte die Aktie auch weiterhin stützen.Mit seinem robusten Geschäftsmodell und den attraktiven Dividenden ist E.ON für Dividendenjäger und konservativ orientierte Anleger eine solide Halteposition, so Marion Schlegel. Ein Stopp bei 7,80 Euro sichere nach unten ab. Mehr Kurspotenzial sehe "Der Aktionär" aber wegen des starken grünen Portfolios weiter beim Wettbewerber RWE. (Analyse vom 15.03.2023)Mit Material von dpa-AFX