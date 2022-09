Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,724 EUR +1,23% (02.09.2022, 13:52)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,706 EUR +2,23% (02.09.2022, 13:37)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (02.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld führe E.ON den DAX am Freitag an. Nach dem schwachen Kursverlauf zuletzt sorge die Aussicht auf einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke für gute Stimmung. Bis zu den August-Hochs würden zwar noch rund 10% fehlen, doch mit der Aussicht auf zusätzliche Gewinne könnte es nun schnell wieder nach oben gehen.Das Handelsblatt habe unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, ein zweiter Stresstest zur Versorgungssicherheit lege einen Weiterbetrieb von zwei der drei noch aktiven Atommeiler nahe. Hierbei handele es sich um Isar 2 von E.ON und um Neckarwestheim 2 von EnBW. "Es spricht viel dafür, dass daran kein Weg mehr vorbeiführen dürfte", zitiere das Blatt einen Beamten des Wirtschaftsministeriums. Offiziell habe das Ministerium das nicht bestätigt.Positiv wäre ein solches Szenario also v.a. für E.ON, habe ein Händler gesagt. Allerdings stehe die Entscheidung noch aus. Mit Blick auf RWE stelle sich die Frage, ob dessen Atomkraftwerk Emsland ebenfalls weiterbetrieben werde, das zum Jahresende stillgelegt werden solle.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link