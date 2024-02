Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,135 EUR -0,70% (06.02.2024, 09:29)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,12 EUR -0,78% (06.02.2024, 09:18)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (06.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - E.ON: Am Widerstand abgedreht - ChartanalyseRückblick: Die am Freitag veröffentlichten Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr (die detaillierten Zahlen folgen im März) haben am Freitag bei der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) zu einem volatilen Wochenschluss geführt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einem Kursplus von 1,7% und einem Tageshoch bei 12,77 EUR seien die Papiere ins Minus gedreht und am Ende mit einem Abschlag von 2,8% aus der Sitzung gegangen. Am gestrigen Montag habe die Handelsspanne dann zwischen 12,11 EUR auf der Unter- und 12,35 EUR auf der Oberseite gelegen, wobei die Aktie zur Schlussglocke nahezu unverändert (+0,1%) tendiert habe.Ausblick: Mit dem Rücksetzer vom Freitag habe sich das Chartbild bei der E.ON-Aktie zunächst wieder eingetrübt.Das Long-Szenario: Der erste Widerstand sei nun am Mai-Hoch aus dem Vorjahr bei 12,29 EUR zu finden, der zusätzlich durch die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 12,33 EUR) verstärkt werde. Oberhalb des GD50 hätten die Notierungen Platz für einen Anstieg bis zum 2022er-Hoch, das vor gut zwei Jahren bei 12,54 EUR markiert worden sei. Gelinge dort der Re-Break, würden das Dezember-, das Januar- und das Februar-Top in den Fokus rücken, die zwischen 12,77 EUR und 12,80 EUR für eine markante Barriere sorgen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: