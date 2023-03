Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stromversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern präsentiere am 15. März seine endgültigen Zahlen für 2022 und gebe einen Ausblick auf das laufende Jahr. Bereits Anfang Februar habe E.ON starke vorläufige Zahlen veröffentlicht, dennoch könnte es für Anleger am Mittwoch erneut spannend werden.Der Versorger habe im vergangenen Jahr im Wesentlichen von Einmaleffekten profitiert. Das Wetter und geringere Abschreibungen im Nicht-Kerngeschäft hätten zu einem besseren Ergebnis geführt als gedacht. Am Mittwoch werde deshalb der Blick nach vorne interessant.Vor allem die Investitionen rücke dabei in den Fokus. 2022 habe E.ON 5,3 Mrd. Euro investieren wollen. Laut den Mittelfristzielen von Ende 2021 wolle das Management um Konzernchef Leonhard Birnbaum bis Ende 2026 rund 27 Mrd. Euro in die Hand nehmen. Der Fünf-Jahres-Plan könnte nun um ein Jahr weiter geschrieben werden. Über 80 Prozent der Summe sollten bislang in die Netze fließen.Nicht zuletzt durch die Abkehr von Energieimporten aus Russland steige die Bedeutung eines belastbaren Stromnetzes. E.ON kümmere sich beispielsweise um Neuanschlüsse von Solar- und Windkraft-Anlagen sowie die Modernisierung der Netzinfrastruktur. Außerdem brauche es hohe Investitionen, um die Planung, Überwachung und Steuerung der Netze zu digitalisieren.Vergangenes Jahr habe sich das um nicht-operative Effekte bereinigte EBITDA auf Basis vorläufiger Zahlen auf acht Mrd. Euro belaufen und damit die vom Management ausgegebene Zielspanne von 7,6 bis 7,8 Mrd. Euro übertroffen. Das bereinigte Konzernergebnis habe mit 2,7 Mrd. Euro 200 Mio. Euro mehr erreicht als der Konzern am oberen Ende seiner Prognosespanne in Aussicht gestellt habe.Mit seinem robusten Geschäftsmodell und den attraktiven Dividenden ist E.ON für Dividendenjäger und konservativ orientierte Anleger eine solide Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Mehr Kurspotenzial sehe DER AKTIONÄR aber wegen des starken grünen Portfolios beim Rivalen RWE . (Analyse vom 13.03.2023)Mit Material von dpa-AFX