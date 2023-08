Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,06 EUR +0,96% (17.08.2023, 15:08)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,085 EUR +0,64% (17.08.2023, 14:55)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (17.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im vorsichtigen Marktumfeld zeige sich die E.ON-Aktie am Donnerstag recht stabil. Der Versorger klettere wieder über die 11-Euro-Marke und profitiere dabei von einer Hochstufung durch die HSBC (von "hold" auf "buy", Kursziel von 11 auf 13 Euro angehoben). Angesichts des sich zuletzt eintrübenden Chartbilds kommt die positive Studie gerade noch zum richtigen Zeitpunkt.Seit dem Dividendenabschlag im Mai komme die E.ON-Aktie nicht mehr richtig in Fahrt. Zuletzt habe sich der DAX-Titel der unteren Begrenzung des Seitwärtskorridors genähert und unter die wichtige Unterstützung bei 11 Euro zu fallen gedroht. Dank der starken Kursentwicklung am heutigen Donnerstag sei dieses Szenario vorerst abgewendet, charttechnisch wäre der Weg bis 11,80 Euro frei.Aktuell würden der E.ON-Aktie die Impulse fehlen. Auch die starken Zahlen hätten den Titel nicht antreiben können. Neueinsteiger müssten deshalb nichts überstürzen. Wer beim Dividendenwert bereits investiert sei, könne unverändert an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)Börsenplätze E.ON-Aktie: