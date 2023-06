Börsenplätze E.ON-Aktie:



11,295 EUR +0,49% (20.06.2023, 08:50)



11,335 EUR -0,74% (19.06.2023)



DE000ENAG999



ENAG99



EOAN



ENAKF



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit dem Dividendenabschlag Mitte Mai sei der Schwung bei der E.ON-Aktie raus. Im Bereich zwischen 11,00 und 11,50 Euro würden die Papiere des Versorgers seitdem in einer engen Range seitwärts pendeln. Nach der starken Rally zuvor sei diese Verschnaufpause aber kein Grund zur Sorge. Nun habe Goldman Sachs das Kursziel noch einmal angehoben.Der Bereich Energienetze werde am Markt aktuell völlig unterschätzt, so Analyst Alberto Gandolfi. Im regulierten Anlagevermögen halte er bis 2027/30 zweistellige Wachstumsraten für möglich. Damit sollte unter dem Strich ein Ergebniswachstum von durchschnittlich acht Prozent pro Jahr bis 2027 möglich sein.Gandolfi rate entsprechend weiterhin "buy". Das Kursziel habe er noch einmal von 13,20 auf 14,00 Euro angehoben. Das entspreche auf dem aktuellen Niveau einem Potenzial von rund 25 Prozent und wäre gleichzeitig der höchste Stand seit 2012.Für Dividendenjäger bleibt die Aktie langfristig einen Blick wert, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link