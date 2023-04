Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,94 EUR +0,25% (14.04.2023, 10:30)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,945 EUR +0,67% (14.04.2023, 10:16)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (14.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zu den stärksten DAX -Werten im laufenden Jahr gehöre die E.ON-Aktie. Stück für Stück würden sich die Papiere des Versorgers nach oben arbeiten und auch am Freitag ein neues 52-Wochen-Hoch markieren.Rückenwind verleihe dabei eine optimistische Studie von Berenberg, in der das Kursziel noch einmal angehoben werde. Analyst Andrew Fisher rate bei E.ON weiter zum Kauf und schraube sein Ziel von 12 auf 14 Euro nach oben. Trotz der rasanten Erholung des Aktienkurses sehe er noch Luft nach oben, nachdem er seine Gewinnschätzungen bis 2027 um durchschnittlich neun Prozent erhöht habe. Die Sorgen am Markt um das kleinere Vertriebsgeschäft sollten von den starken Aussichten bei den Netzen und den Lösungen für die Energieinfrastruktur überdeckt werden, die bei der Energiewende eine wichtige Rolle spielen würden.E.ON selbst rechne bis 2027 mit einem Wachstum des EBITDA auf 9 Milliarden Euro, was ein durchschnittliches Plus von 5 Prozent pro Jahr bedeuten würde. Die Dividenden und das Nettoergebnis sollten ebenfalls so stark zulegen. Fisher halte aber sogar nachhaltiges Wachstum darüber hinaus für möglich. Treiber dafür sei der schiere Umfang der Investitionen in die Infrastruktur, um die Energiewende in Europa zum Erfolg zu führen.Angesichts der hohen Relativen Stärke lassen Anleger die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur E.ON-Aktie. (Analyse vom 14.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link