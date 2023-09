Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,64 EUR +0,69% (19.09.2023, 08:52)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,585 EUR -0,47% (18.09.2023, 17:35)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (19.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach dem starken Jahresstart habe sich bei der E.ON-Aktie in den vergangenen Monaten wenig getan. Zuletzt habe sich aber das Papier des Versorgers wieder der oberen Begrenzung des Seitwärtskorridors genähert, der Ausbruch und ein neues Kaufsignal scheine nun möglich. Schwung gebe dabei am Dienstag eine neue Kaufempfehlung der Société Générale. Die französische Großbank sehe auf dem aktuellen Niveau noch ein Potenzial von 15%.An der Börse komme das im frühen Handel gut an, E.ON gehöre zu den stärksten Werten im DAX. Nachdem die Aktie noch Anfang August gedroht habe, nach unten aus der seit dem Dividendenabschlag im Mai gültigen Seitwärtstrend zu fallen, gehe der Blick der Anleger nun wieder nach oben. Bei rund 11,80 Euro sei der Titel im Juli zwar bereits zweimal abgeprallt. Sollte nun jedoch der Sprung über diese Hürde gelingen, wären im Anschluss sowohl der Gap-Close bei 11,86 Euro als auch das Jahreshoch bei 12,29 Euro die nächsten Ziele. Selbst das Mehrjahreshoch bei 12,54 Euro wäre im Anschluss nicht mehr weit entfernt.Die E.ON-Aktie sei in den vergangenen Monaten ein Langweiler im DAX. Mit einem Plus von 24% seit Jahresbeginn zähle sie dennoch zu den Gewinnern an der Börse 2023. Nun könnte die Aktie wieder Fahrt aufnehmen. Konservative Anleger und Dividendenjäger könnten auf dem aktuellen Niveau wieder zugreifen. Das stabile Geschäft mit den Stromnetzen und die starke Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr würden dafür sprechen, dass ein neues Mehrjahreshoch tatsächlich erreicht werden könne, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2023)Börsenplätze E.ON-Aktie: