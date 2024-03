Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach dem deutlichen Kurssprung nach Zahlen und Ausblick am Mittwoch lege die E.ON-Aktie am Donnerstag erneut mehr als drei Prozent zu. Am Markt gebe es viel Lob für den Versorger, mehrere Analysten hätten inzwischen ihre Ziele nach oben angepasst. Der DAX-Titel habe den höchsten Stand seit 2015 markiert.E.ON habe stark abgeschnitten und könnte als einer der europäischen Marktführer im Bereich Netze und Vertrieb ein hohes Potenzial aus der Energiewende heben, habe etwa Werner Eisenmann von der DZ Bank gesagt. Höhere mittelfristige Gewinnziele und erheblich steigende Investitionen würden dies zeigen. Er habe auch das stabile Geschäftsmodell gelobt, was besonders in volatilen Marktphasen attraktiv sei. Sein Rating laute weiterhin "Kaufen", das Kursziel habe Eisenmann von 15,00 auf 15,50 Euro erhöht.Lob habe es für E.ON auch von Goldman-Experte Alberto Gandolfi gegeben. Er habe das Ziel für die Aktie von 16,00 auf 16,50 Euro angehoben und rate ebenfalls weiterhin zum Kauf. Der Konzern wolle noch mehr investieren als bislang angekündigt, davon entfalle der Großteil auf das Netzgeschäft. Die robuste Bilanz dürfte die geplanten Ausgaben auch hergeben.E.ON habe den Markt mit den Zahlen überzeugt, das Chartbild habe sich deutlich aufgehellt. Mit dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch seit Anfang 2015 sei ein Kaufsignal generiert worden.Langfristig bleibt der Versorger mit der attraktiven Dividendenrendite von rund vier Prozent vor allem für konservative Anleger interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link