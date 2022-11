Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen aus der Versorgerbranche blicke E.ON auf ein schwaches Börsenjahr zurück. Steigende Zinsen und die Unsicherheiten rund um die künftige Energieversorgung hätten dem Papier des deutschen Energiekonzerns zugesetzt. Zudem drohe weiterhin eine Abschöpfung der sogenannten Zufallsgewinne. E.ON habe dafür Verständnis, jedoch auch Zweifel.Grundsätzlich zeige sich E.ON den Plänen der Bundesregierung gegenüber offen. Das Vorhaben sei "grundsätzlich nachvollziehbar", habe ein Sprecher der "Rheinischen Post" gesagt. "Es ist auch richtig, dass die Bundesregierung plant, eine 'Solidarity Contribution' von Unternehmen in den Bereichen Erdöl, Erdgas, Kohle einzuführen. Denn sie profitieren aktuell von den kriegsbedingt hohen Preisen." Allerdings warne E.ON vor einer rückwirkenden Abschöpfung, die ein sehr negatives Signal wäre. "Wir müssen uns aus der Krise herausinvestieren. Dafür braucht es sichere Investitionsbedingungen", so der Sprecher. Er habe begrüßt, dass die Pläne rückwirkend ab 1. März 2022 abzuschöpfen, aufgegeben worden seien. "Aber auch eine Rückwirkung zum 1. September 2022, wie sie jetzt offenbar verfolgt wird, ist problematisch."Wie genau die Abschöpfung letztlich aussehe, bleibe offen. Dass es zu geringeren Gewinnen kommen werde, sei allerdings bereits im Kurs eingepreist. Dennoch: Die E.ON-Aktie komme nicht richtig in die Gänge. Der ewige Rivale RWE bleibe mit seinem starken grünen Portfolio der Favorit in der Branche, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2022)Börsenplätze E.ON-Aktie: