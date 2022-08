Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (25.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Versorger E.ON habe in den vergangenen Tagen wieder deutlich an Boden eingebüßt. Eine Rückkehr zu zweistelligen Kursen habe damit vorerst abgeblasen werden müssen. Auf dem "Deutschen Energierechtstag 2022" habe sich derweil Konzernchef Leonhard Birnbaum zu den hohen Energiepreisen geäußert."Ich rechne nicht damit, dass wir zu den Preisen vor der Krise zurückkommen", so Birnbaum. Die Preise dürften sich auf einem hohen Niveau einpendeln - und der Anstieg gelte nicht nur für Gas sondern auch für Strom, wo inzwischen 600 Euro pro Megastunde gezahlt würden. Vor einem Jahr seien es noch 100 Euro gewesen. "Bei 600 Euro pro Megawattstunde haben wir ein Problem", habe sich der E.ON-Chef skeptisch geäußert.Während die Gasumlage den Gasimporteuren zugutekomme, gebe es für Vertriebsunternehmen beim Strom bislang keine Regelungen für die Weitergabe des Preisanstiegs. Damit die hohen Preise bezahlbar wären, spiele der Verbrauch eine große Rolle. "Kurzfristig ist Energiesparen das Gebot der Stunde", habe Birnbaum erklärt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: