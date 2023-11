Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,985 EUR +0,04% (29.11.2023, 09:00)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,985 EUR +0,80% (28.11.2023)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (29.11.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - E.ON: An der 12-Euro-Marke - Chartanalyse

Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) hat die November-Rally am gestrigen Dienstag fortgesetzt und ist auf den höchsten Stand seit Mitte Mai gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.

Rückblick: Nach fünf Gewinnwochen in Folge hätten die Papiere von E.ON auch in der laufenden Woche (aktuell: +1,7%) weiter zulegen können. Dabei seien die Notierungen am gestrigen Dienstag in der Spitze bis auf 12,01 EUR gestiegen - das sei der höchste Stand seit mehr als sechs Monaten gewesen; gleichzeitig sei nun auch das Gap vom 18. Mai vollständig geschlossen worden. Zum Xetra-Schluss habe gestern schließlich ein Plus von 0,8% zu Buche gestanden.

Ausblick: Die E.ON-Aktie habe im November bereits 6,8% an Wert gewonnen und sei dabei in dieser Woche über das September-Top ausgebrochen.

Das Long-Szenario: Um die November-Rally fortzusetzen, müssten die Kurse jetzt im nächsten Schritt per Tagesschluss über die runde 12er Marke steigen. Gelinge der Break, hätten die Notierungen - über das April-Top bei 12,19 EUR hinweg - Platz bis zum Jahreshoch bei 12,29 EUR. Etwas höher dürfte dann bei 12,54 EUR das 2022er Top bremsend wirken, bevor die 13-Euro-Schwelle mit dem 2015er Jahreshoch bei 13,02 EUR als Widerstand zu nennen wäre.