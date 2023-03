Eine Handvoll Start-ups beschäftige sich aktuell mit der E-Fuels-Technologie und versuche herauszufinden, wie man sie in großem Maßstab kostengünstig herstellen könne. "Viele Anleger sind aktuell auf der Suche nach dem nächsten großen Ding - und sollten dabei aus unserer Sicht vorsichtig sein", so Grüner. "Denn gleichzeitig wirft die beschlossene Ausnahmeregelung die Frage auf, ob der langfristige Siegeszug der E-Autos dadurch ausgebremst wird." Gefährde ein "heißes Thema" also das nächste? Was komme auf uns zu und was sei für die Mehrheit der Anleger noch nicht sichtbar? Wie könnte sich das Angebot und die Nachfrage nach E-Auto-Aktien - und den Autoherstellern insgesamt - in den nächsten fünf, zehn oder mehr Jahren verändern? "Die kurze Antwort lautet: Niemand weiß es", betone Grüner. "Deshalb halten wir es nicht für ratsam, Portfolioentscheidungen auf unklare Erwartungen an die Klimapolitik zu stützen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Trends von heute die Trends der nächsten Jahre sein werden."



Eine ähnliche Geschichte



2008 sei der Ölpreis in Höhe die geschossen und alle hätten gedacht, dass kleine Autos die Zukunft und große SUVs Geschichte seien? Der Schieferöl-Boom hätte dem ein Ende gesetzt. Dann seien Elektroautos ins Rampenlicht gerückt, bevor deren Aktien in der negativen Phase des Jahres 2022 abgestürzt seien. Jetzt könnten E-Fuels das Interesse an traditionellen und Hybridmotoren steigern. Und danach? Würden kobaltfreie Batterien den Ausschlag geben? Mini-Atomreaktoren, die die Stromnetze umgestalten und mit neuer Energie versorgen würden? Oder etwas anderes?



Fazit



"Die Antwort auf all diese Fragen liegt in der großen Ungewissheit, weshalb es unserer Meinung nach nicht sinnvoll ist, bei Investitionsentscheidungen mehr als 30 Monate in die Zukunft zu blicken", resümiere Grüner. "Innerhalb der nächsten drei bis 30 Monate ist es möglich, Wahrscheinlichkeiten für die Entwicklung von Angebot und Nachfrage aufzustellen. Aber darüber hinaus gibt es zu viele Unbekannte an der Angebots- und Nachfragefront." Märkte würden sich auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten bewegen, nicht von Möglichkeiten. Anstatt also zu versuchen, langfristige Gewinner und Verlierer zu erraten, halte Grüner es für sinnvoller, sich für die absehbare Zukunft zu positionieren. (30.03.2023/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Das EU-Verbot für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren bis zum Jahr 2035 war über geraume Zeit ein kontroverses Thema, welches auch deutsche Anleger beschäftigt hat, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick.Nun sei das Ende für neue Autos mit Verbrennungsmotor eine beschlossene Sache - "mit der geplanten Ausnahme für Fahrzeuge, die mit E-Fuels betrieben werden", wie Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, betone.Was sei das überhaupt?E-Fuels würden hergestellt, indem Kohlenwasserstoffpartikel aus der Luft gesaugt und rehydriert würden, so dass ein Kraftstoff entsteht, der im Grunde die gleichen chemischen Eigenschaften wie raffiniertes Erdöl habe. Ziel sei es, diesen Prozess mit "sauberem Strom" zu betreiben, sei es aus Wind, Sonne, Kernkraft oder neuartigen Technologien, um ihn so "grün" wie möglich zu machen. "Es würde keine Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Produktion erfordern, wie es bei der Masseneinführung von Ethanol der Fall wäre", so Grüner. Ebenso würde es keine exponentielle Erhöhung der Stromnetzkapazität erfordern, wie es bei der Nutzung von 100 Prozent Elektrofahrzeugen der Fall wäre. Darüber hinaus wäre auch keine Steigerung des Kobaltverbrauchs notwendig, welcher mit ethischen und ökologischen Problemen verbunden sei. Es müsse einfach nur ein echter Markt vorhanden sein.