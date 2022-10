Im E-Commerce kann man schnell den Überblick verlieren

Mit welchen Herausforderungen haben Onlinehändler besonders zu kämpfen?

Bild: Steuerberatung kann ohne Unterstützung schwierig sein





Als Unternehmerin oder Unternehmer im E-Commerce kennt man sich logischerweise nicht zwangsläufig mit allen relevanten Steuerfragen aus. Häufig bereiten in diesem Zusammenhang zum Beispiel die steuerliche Behandlung von Bestellungen aus dem internationalen oder aus dem europäischen Ausland Probleme.



Das gilt beispielsweise auch, wenn man als Unternehmer Geschäfte über Amazon, ebay oder andere internationale Handelsplattformen abwickeln. Hier können Fehler rund um die steuerliche Erfassung schnell zu größeren Problemen führen. Darüber hinaus gibt es gerade für Unternehmen, die auf unterschiedlichste Weise im Internet aktiv sind, immer wieder neue und veränderte Regelungen rund um die steuerliche Betrachtung. Aus diesem Grund ist es eigentlich für Unternehmen im Bereich des E-Commerce immer sinnvoll auf einen spezialisierten Steuerberater zurückzugreifen.



Welche Vorteile kann ein spezialisierter Steuerberater für E-Commerce bieten?

Ein erfahrener Steuerberater für den Bereich des E-Commerce ist jederzeit in der Lage einen perfekten digitalen Prozess für die Erfassung aller Belege aufzusetzen und zu implementieren. Dadurch können dann alle Belge schneller und effizienter digital erfasst werden und bei Bedarf sekundenschnell noch einmal aufgerufen werden.



Ein auf das E-Commerce spezialisierter Steuerberater verfügt in den meisten Fällen über ein Netzwerk an Kollegen in anderen europäischen Ländern und in anderen relevanten Ländern auf der ganzen Welt. Das ist ein entscheidender Vorteil, wenn es beispielsweise um eine schnelle Registrierung einer Steuernummer im Ausland geht. Schließlich gibt es hierbei genauso wie etwa bei den Themen Bilanzierung und Umsatzsteuervoranmeldung von Land zu Land nicht unerhebliche Unterschiede.



Ein spezialisierter Steuerberater kann das Unternehmen unter anderem auch durch das vorhandene Expertenwissen rund um den internationalen Onlinhandel und die internationale Rechnungslegung (IFRS) unterstützen und viele anfallende Aufgaben vereinfachen.



Interessant ist für viele Unternehmen mit Sicherheit ebenfalls, dass ein in diesem Bereich erfahrener Steuerberater in der Lage ist automatische Verbindungen zu den verschiedenen Zahlungssystemen wie etwa Amazon Pay oder PayPal zu erstellen. Das vereinfacht die Buchhaltung dauerhaft enorm und sorgt wiederum für weniger zeitlichen Aufwand bei der Erfassung und Verarbeitung aller anfallenden Geschäftsvorfälle in diesen Bereichen. (18.10.2022/ac/a/m)









