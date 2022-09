Dem Absatz von E-Autos in China sei bisher kein Einhalt zu gebieten. 2016 seien noch 260.000 Stück verkauft worden, im letzten Jahr sei der Absatz auf 2,7 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Bemerkenswert sei der Anstieg des Vorjahres im Vergleich zum Pandemiejahr 2020 mit einem Wachstum von 190 Prozent. Die USA - der zweitgrößte Absatzmarkt - habe seine Absatzzahlen lediglich verdoppelt.



Der chinesische Branchenverband für Passagierfahrzeuge habe jüngst die diesjährige Prognose erhöht und erwarte 6 Millionen verkaufte E-Autos für 2022, eine Anhebung der bisherigen Prognose um 500.000 Einheiten.



Die hohe Nachfrage nach E-Autos im "Reich der Mitte" sei ähnlich begründet wie in anderen Ländern. Umweltaspekte sowie Subventionen für Hersteller und Konsumenten würden hier eine wesentliche Rolle spielen. Zudem sei China ein wichtiger Standort für Batterien, da das Land hohe Bestände an seltenen Erden besitze, die für die Batterieproduktion unumgänglich seien. Außerdem sei die Abneigung gegenüber elektrischen Fahrzeugen im Gegensatz zu westlichen Ländern geringer, da viele Chinesen zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit hätten, ein Auto zu besitzen, und die Wechselkosten somit weniger relevant seien.



Auf großes Käuferinteresse würden besonders preiswerte E-Autos stoßen, welche größtenteils von heimischen Herstellern angeboten würden. Einige dieser Modelle würden weniger als 5.000 US-Dollar kosten und seien in einer kompakten Größe erhältlich, was für Großstädte geeignet sei. Modelle im höheren Preissegment würden durch größere Reichweite und hochwertigere Ausstattung punkten.



Aufgrund der Größe und des Potenzials des chinesischen Markts sei dieser für Hersteller interessant und hart umkämpft. Es würden hauptsächlich Fahrzeuge von chinesischen Herstellern verkauft, welche in der restlichen Welt nur wenig bekannt seien. Ausländische Hersteller nähmen generell einen geringeren Marktanteil ein. Beispielsweise tauche in der Liste der zehn meistverkauften E-Auto-Modelle im Jahr 2020 nur ein ausländischer Hersteller auf: Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T). Der amerikanische E-Auto-Bauer sei gleich mit zwei Modellen in den Top-10 vertreten. Der Konzern unterhalte seit Anfang 2021 in Shanghai einen Produktionsstandort. Die dort produzierten Autos würden allerdings nicht ausschließlich für China produziert - viele Fahrzeuge seien auch für den Export bestimmt.



Ein großer, heimischer Hersteller sei BYD Auto (ISIN CNE100000296/ WKN A0M4W9). Das Angebot umfasse Fahrzeuge für den privaten und kommerziellen Gebrauch. Dabei konzentriere sich der Konzern auf rein elektrische sowie Plug-In-Hybrid-Autos. Letztes Jahr seien knapp 320.000 elektrische und 270.000 Hybrid-Fahrzeuge verkauft worden. Dabei sei 70 Prozent des Umsatzes auf den chinesischen Markt entfallen. Laut der Investmentbank Nomura habe BYDs Marktanteil in China in dieser Periode bei 17 Prozent gelegen, was BYD zum Marktführer mache. Der bekannte, langjährige Investor Warren Buffet halte mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN US0846707026/ WKN A0YJQ2) einen Anteil von 7,7 Prozent an dem Unternehmen (Stand August 2022).



Li Auto (ISIN KYG5479M1050/ WKN A2QACD) sei ein weiteres Beispiel für die rasante Entwicklung des Marktes. Letztes Jahr hätten etwas mehr als 90.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden können, eine Verdreifachung gegenüber 2020. Im letzten Halbjahr seien bereits 60.000 Fahrzeuge an Kunden übergeben worden.



Der Hersteller Nio (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB) differenziere sein Angebot, indem er einen schnellen Batterietausch ermögliche. Nio habe ein Netzwerk an Tauschstationen aufgebaut, womit die Ladezeit umgangen und die maximale Reichweite in kurzer Zeit wiederhergestellt werden könne.



Auffällig seien die Wachstumsraten der E-Auto-Hersteller. Viele Hersteller würden erst seit wenigen Jahren existieren oder hätten erst vor kurzer Zeit mit der Produktion von E-Autos begonnen. Dementsprechend seien die anfänglichen Produktionsvolumen gering, wobei eine Steigerung von dieser Basis aus durch den Kapazitätsausbau, den Einsatz neuer Produktionstechniken und effizientere Prozesse ein höheres Wachstum ermöglichen könnten.



Im größten Automobilmarkt der Welt schreite auch die Entwicklung der Elektromobilität voran. Das breite Angebot, staatliche Subventionen und Umweltaspekte seien Faktoren, die die Nachfrage bisher angetrieben hätten. Der Markt für E-Autos sei kompetitiv, wobei viele heimische, in westlichen Kreisen unbekannte, Hersteller und ausländische Konzerne um die Gunst der Kunden buhlen würden. Der Markt für E-Autos sei massentauglich geworden und habe im Pandemiejahr ein hohes Wachstum vorweisen können. (08.09.2022/ac/a/m)







