Weiter heiße es in der Pressemitteilung, dass die EZB weiterhin einem datenabhängigen Pfad folgen werde und die Zinsen auf einem "ausreichend restriktiven" Niveau gehalten würden. Hier unterscheide sich das Wording von der FED, die drei Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt habe.



Das EZB-Präsidium habe ferner die Erwartungen für das BIP-Wachstum in der Eurozone gesenkt. Für 2023 werde nur noch ein Plus von 0,6 (vorher: 0,7) Prozent erwartet. 2024 solle die europäische Wirtschaft um 0,8 (1,0) Prozent wachsen, 2025 und 2026 um 1,5 Prozent.



Die Erwartungen einiger Marktteilnehmer zum Anleihekaufprogramm PEPP hätten sich indes nicht erfüllt. Die EZB werde die Käufe in der zweiten Jahreshälfte reduzieren und am Jahresende 2024 abschließen. An den Märkten sei darüber spekuliert worden, dass die Käufe früher einstellen werden könnten.



Die Entscheidung der EZB, die Zinsen unverändert zu lassen, sei keine Überraschung. Etwas enttäuscht dürften manche Anleger auf die Aussagen zur weiteren Vorgehensweise reagieren. Da aber die Wall Street das Tempo vorgebe, dürften die Auswirkungen hierzulande - auch von der Pressekonferenz - unerheblich sein. (14.12.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat wie erwartet den Leitzins in der Eurozone unverändert gelassen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Hauptrefinanzierungssatz liege weiterhin bei 4,50 Prozent. In einer ersten Reaktion würden die Kurse am deutschen Aktienmarkt marginal steigen. Spannender werde jedoch die Pressekonferenz mit Christine Lagarde um 14:30 Uhr.