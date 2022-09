Mit dem größten Zinsschritt ihrer Geschichte wolle die EZB die weiter rekordhohe Inflation bekämpfen. Laut Schnellschätzung von Eurostat habe diese im August bei 9,1% gelegen. Die Notenbank habe auch ihre Schätzungen für die weitere Inflationsentwicklung angepasst. Durchschnittlich werde nun mit 8,1% für 2022, 5,5% für 2023 und 2,3% für 2024 gerechnet.



Auch für die kommenden Sitzungen rechne der EZB-Rat mit weiteren Zinsanhebungen. So solle die Nachfrage gedämpft und das Risiko einer immer stärkeren Teuerung verringert werden. Mit Spannung erwartet würden nun auch die Worte von Notenbank-Chefin Christine Lagarde, die ab 14:45 Uhr auf der Pressekonferenz sprechen werde.



Der DAX reagiere mit kräftigen Ausschlägen auf die EZB-Sitzung, notiere nach den Verlusten im frühen Handel aber immer noch tiefer als zu Handelsbeginn. Ein Einstieg dränge sich aktuell weiter nicht auf. (08.09.2022/ac/a/m)





