Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat wie von den meisten Marktteilnehmern erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben und weitere Zinserhöhungen durch die Blume angekündigt, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär". DAX bleibe deutlich unter der Marke von 15.700.Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen könnten, steige nun auf 3,75 Prozent. Würden Banken Geld bei der EZB parken, würden sie dafür künftig 3,25 Prozent Zinsen erhalten, wie die Notenbank in Frankfurt mitgeteilt habe.Trotz Inflationssorgen sei die EZB den kleineren Schritt gegangen. Dies habe sich in den letzten Tagen auch angekündigt, nachdem die Kreditvergabe der Banken deutlich zurückgegangen sei. Spannend werde die Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde. (04.05.2023/ac/a/m)