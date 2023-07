Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) habe soeben den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25% erhöht, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Die Entscheidung sei von den allermeisten Seiten so erwartet worden. Wichtig sei aus Anlegersicht, ob und wie sich Christine Lagarde zum weiteren Vorgehen äußere. Vorerst würden die Bullen am Ruder bleiben und den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf ein neues Tageshoch hieven.



Wie erwartet wolle die EZB bei der nächsten Sitzung im September je nach Datenlage entscheiden. Laut Redetext "bleibt die erwartete Inflation für zu lange zu hoch". Dies würde bedeuten, dass der Zinshöhepunkt noch nicht erreicht sei, andererseits "belasten die Finanzierungsbedingungen zunehmend die Nachfrage". Eine schwere Rezession zu riskieren, dürfte auch keine Option zu sein. (27.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >