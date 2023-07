Ein Blick auf die jüngsten Daten aus Europa zeige, dass die Lage auf dem alten Kontinent nicht so gut sei wie in den Vereinigten Staaten. Die BIP-Daten für das erste Quartal sowie die Stimmung in der deutschen Industrie würden darauf hindeuten, dass eine Rezession unmittelbar bevorstehen könnte. Während die meisten Einkaufsmanagerindizes des Alten Kontinents unter der Expansions- und Kontraktionsschwelle von 50 Punkten bleiben würden, würden die Indizes aus Deutschland darauf hindeuten, dass die Lage in diesem Land schlechter sei als in anderen Teilen des Kontinents. Der nächste BIP-Bericht aus Deutschland werde wahrscheinlich zeigen, dass Europas größte Volkswirtschaft in eine technische Rezession eintrete.



Der jüngste Bericht der Europäischen Zentralbank über den Zustand des Kreditmarktes in der Eurozone zeige einen deutlichen Rückgang der Nachfrage nach gewerblichen Krediten. Die Lage bei den Verbraucherkrediten sei etwas besser, aber der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr sei immer noch erheblich. Die Zinserhöhungen in der Eurozone hätten sich rasch auf die Kreditkonditionen ausgewirkt, wobei zu bedenken sei, dass es auch Auswirkungen im Zusammenhang mit der Credit Suisse gegeben habe, die angesichts des drohenden Zusammenbruchs von der UBS übernommen worden sei.



Die Inflation im Euroraum sei im Juni auf 5,5% zurückgegangen, die Kerninflation habe sich jedoch mit einem Wert von 5,4% gegenüber dem Vorjahr als stabiler erwiesen. Die Flash-Inflationsdaten für Juli würden voraussichtlich einen leichten Rückgang aufweisen, aber da sie erst am Montag veröffentlicht würden, würden sie keinen Einfluss auf die heutige Entscheidung haben. In Anbetracht der nach wie vor hohen Inflation erscheine es vernünftig, die Zinssätze weiter zu erhöhen, aber die Wirtschaft und die Kreditmärkte würden "schreien", dass die Zinssätze bereits restriktiv genug seien.



Es sei wahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank einen ähnlichen Ansatz wie die Federal Reserve verfolgen werde. Die EZB werde nicht ausdrücklich erklären, dass eine Zinserhöhung im September garantiert sei. Selbst die aggressivsten EZB-Mitglieder aus Ländern wie den Niederlanden oder Deutschland hätten darauf hingewiesen, dass die Entscheidung im September von den Daten abhängen werde. Außerdem würden die Konjunkturdaten darauf hindeuten, dass die EZB bereits mit weiteren Zinserhöhungen warten sollte, und es sehe nicht so aus, als würden die Realzinsen vor der Entscheidung im September in den positiven Bereich gelangen. Dennoch hoffe der Markt, dass der heutige Schritt der letzte im laufenden Zinserhöhungszyklus sein werde.



Der DAX /DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) breche heute über 16.300 Punkte aus und negiere damit das zuvor identifizierte Kopf-Schulter-Muster. Es sei auch offensichtlich, dass der Wiederanstieg des EUR/USD weitere Gewinne des DAX unterstütze, der nun weniger als 1,5% von seinen historischen Höchstständen entfernt sei. Trotz der Herausforderungen, mit denen die deutsche Industrie konfrontiert sei, glaube der Aktienmarkt an eine bessere Zukunft, die eine etwas weniger restriktive Geldpolitik erfordern würde. Sollte Christine Lagarde in ihrer Rede jedoch deutlich machen, dass eine weitere Zinserhöhung im September erfolgen sollte, sei nicht auszuschließen, dass der DE30 den Bereich um den gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt, an dem er kürzlich abgeprallt sei, erneut testen könnte. Werde hingegen ein endgültiges Ende der Zinserhöhungen verkündet, sei eine Bewegung in Richtung 16.500 Punkte nicht auszuschließen.







