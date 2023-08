Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) ist ein führendes österreichisches Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen, das in Niederösterreich Haushalte mit Strom, Gas und Wärme versorgt. Die Gesellschaft konnte sich neben der integrierten Lieferung von Strom, Gas und Wärme mittlerweile in kerngeschäftsnahen Bereichen wie der Wasserwirtschaft, der thermischen Abfallverwertung und anderen Infrastrukturdienstleistungen zusätzliche Standbeine schaffen. (24.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - EVN-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) zu kaufen.EVN habe zwar auch im abgelaufenen Q3 22/23 Verluste, unter anderem aus Bewertungen und Rückstellungen, im Energievertrieb hinnehmen müssen, aber die lange angekündigte Dividende von VERBUND habe diese mehr als wettgemacht. Der Kapitalmarkttag Anfang Oktober werde spannend.Das Neunmonatsergebnis der EVN habe trotz eines wieder negativen Bewertungsergebnisses im Endkundengeschäft für Energie operativ der RBI-Prognose entsprochen. Unterm Strich sei der Versorger sogar besser als gedacht gewesen, da sie von einer höheren Steuerlast ausgegangen sei. Das Management habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 von einem Nettogewinn exkl. VERBUND-Dividende mit rund EUR 250 Mio. bestätigt. Mit EUR 419 Mio. Nettoergebnis inklusive VERBUND-Dividende und EUR 261 Mio. ohne, sehe es nach neun Monaten auch sehr gut aus, diese zu erreichen. EVN habe für den 5. Oktober einen Kapitalmarkttag angekündigt, an dem neue Ziele und Entwicklungslinien präsentiert werden könnten.Im 3. Quartal 2022/23 hätten die einzelnen Geschäftsbereiche in unterschiedliche Richtungen gezeigt. Während das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) in der Erzeugung trotz Preisdeckel unverändert geblieben sei, sei das Netzergebnis gesunken. In Südosteuropa sei EVN für Verluste aus dem Vorjahr kompensiert worden, was wiederum zu außergewöhnlich hohen Gewinnen geführt habe. Im Umweltbereich habe man einen leichten Rückgang im Ergebnis gesehen, aber schöne neue Aufträge hätten das Orderbuch auf fast eine Milliarde anwachsen lassen. Die Investitionen seien in den letzten Monaten gestiegen und sollten heuer insgesamt um die EUR 600 Mio. betragen. EVN werde für 2022/23 ebenfalls eine Sonderdividende zahlen.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die EVN-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 24.08.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.