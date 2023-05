7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze EVN-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EVN-Aktie:

21,45 EUR +0,23% (25.05.2023, 13:24)



Wiener Börse-Aktienkurs EVN-Aktie:

21,45 EUR -0,46% (25.05.2023, 13:24)



ISIN EVN-Aktie:

AT0000741053



WKN EVN-Aktie:

878279



Ticker-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Wiener Börse-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) ist ein führendes österreichisches Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen, das in Niederösterreich Haushalte mit Strom, Gas und Wärme versorgt. Die Gesellschaft konnte sich neben der integrierten Lieferung von Strom, Gas und Wärme mittlerweile in kerngeschäftsnahen Bereichen wie der Wasserwirtschaft, der thermischen Abfallverwertung und anderen Infrastrukturdienstleistungen zusätzliche Standbeine schaffen. (25.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - EVN-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) zu kaufen.Das Halbjahresergebnis der EVN habe trotz eines massiv negativen Bewertungsergebnisses im Endkundengeschäft für Energie nahezu den RBI-Prognosen und den Konsenserwartungen entsprochen. Operativ habe das Ergebnis in allen Segmenten außer Energy deutlich besser gelegen als gedacht. Das Management habe die kürzlich aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 von einem Nettogewinn exkl. Verbund-Dividende mit rund EUR 250 Mio. am oberen Ende der Spanne bestätigt. Die Investitionen seien mit EUR 600 Mio. bestätigt worden.Mit einem Jahresüberschuss im 1. Halbjahr 2022/23 von EUR 217 Mio. und einem signifikanten Teil der verdauten negativen Bewertungseffekte sei die EVN damit bereits fast am Ziel. Unter Berücksichtigung der Dividendeneinlage des Verbunds in Höhe von EUR 158 Mio. könnte der Jahresüberschuss 2022/23 bei rund EUR 400 bis 410 Mio. liegen.Das Highlight der Ergebnisveröffentlichung der EVN sei die Stärke fast aller Kerngeschäftsfelder mit Ausnahme von Energy, die alle Prognosen der Analysten der RBI übertroffen und ein fast doppelt so hohes operatives Ergebnis erzielt hätten wie gedacht. Trotz geringerer Produktion, schwächerer Spotpreise und der Umsatzobergrenze habe das Erzeugungs-EBITDA leicht über dem Vorjahreswert gelegen. Den Netzen sei es gelungen, sich von dem schwachen 1. Quartal zu erholen, auch dank neuer Tarife, die die gestiegenen Kosten für Netzverluste und die nachlassenden Spotpreise besser widerspiegeln würden. Die verbesserte regulatorische Situation, d.h. die Deckung der Kosten durch Tarife, sei auch der wesentliche Treiber für das satte EUR 71 Mio. SEE EBITDA gewesen.Schließlich habe auch Environment über gute Ergebnisse bei den Projektfortschritten berichtet, allen voran das Abwasserprojekt in Kuwait (85% Fertigstellung der Kläranlage, 60% der Infrastruktur). Darüber hinaus habe die EVN einen Auftrag in Höhe von EUR 184 Mio. für eine neue Abwasseranlage in Skopje gemeldet. Die einzige, aber massive Ergebnisbelastung sei das Energiegeschäft gewesen, bei dem vier miteinander verbundene Effekte im 2. Quartal zu einem Verlust der EVN KG in Höhe von EUR 152 Mio. geführt hätten: a) die Verzögerung der Weitergabe steigender Einkaufspreise an die Endkunden, b) niedrigere Absicherungsbewertungen, c) Zuführungen zu Rückstellungen für drohende Verluste aus Kundenverträgen und d) Abschreibungen auf Erdgasvorräte bei rückläufigen Gaspreisen. Insgesamt seien die Analysten der RBI mit den Zahlen zufrieden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.