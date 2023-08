7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) ist ein führendes österreichisches Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen, das in Niederösterreich Haushalte mit Strom, Gas und Wärme versorgt. Die Gesellschaft konnte sich neben der integrierten Lieferung von Strom, Gas und Wärme mittlerweile in kerngeschäftsnahen Bereichen wie der Wasserwirtschaft, der thermischen Abfallverwertung und anderen Infrastrukturdienstleistungen zusätzliche Standbeine schaffen. (28.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - EVN-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald und Alexander Frank, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) weiterhin zu kaufen.Das Neunmonatsergebnis der EVN habe trotz eines wieder negativen Bewertungsergebnisses im Endkundengeschäft für Energie operativ der Analystenprognose entsprochen. Unterm Strich sei die Performance des Versorgers sogar besser als gedacht gewesen, da die Analysten von einer höheren Steuerlast ausgegangen seien. Das Management habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 von einem Nettogewinn exkl. Verbund-Dividende mit rund EUR 250 Mio. bestätigt. Mit EUR 419 Mio. Nettoergebnis inklusive Verbund-Dividende und EUR 261 Mio. ohne, sehe es nach neun Monaten auch sehr gut aus, diese zu erreichen. EVN habe für den 5. Oktober einen Kapitalmarkttag angekündigt, an dem neue Ziele und Entwicklungslinien präsentiert werden könnten.Im 3. Quartal 2022/23 hätten die einzelnen Geschäftsbereiche in unterschiedliche Richtungen gezeigt. Während das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) in der Erzeugung trotz Preisdeckel unverändert geblieben sei, sei das Netzergebnis gesunken. In Südosteuropa sei EVN für Verluste aus dem Vorjahr kompensiert worden, was wiederum zu außergewöhnlich hohen Gewinnen geführt habe. Im Umweltbereich habe man einen leichten Rückgang im Ergebnis gesehen, aber neue Aufträge hätten das Orderbuch auf fast eine Milliarde anwachsen lassen. Die Investitionen seien in den letzten Monaten gestiegen und sollten dieses Jahr insgesamt um die EUR 600 Mio. betragen. EVN werde für 2022/23 ebenfalls eine Sonderdividende zahlen.Für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. September 2023 zu Ende gehe, werde die EVN voraussichtlich ihre Nettogewinnprognose von EUR 250 Mio. plus EUR 158 Mio. Dividende vom Verbund erreichen. Wie üblich sehe sich die EVN in ihrem diversifizierten Geschäftsfeld mit unterschiedlichen Trends konfrontiert: einem langsamen Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich, einem höheren Netzinvestitionsbedarf in einem etwas großzügigeren WACC-Umfeld, einem Energiegeschäft, das sich möglicherweise von seinem krisenbedingten Bewertungsblutbad 2022 erhole, und einem Verbund, der bei Strompreisen über der EUR 100/MWh-Marke immer noch starke Cashflows erwirtschafte. Und das seien nur die wichtigsten Entwicklungen in Österreich gewesen, ganz zu schweigen von einem günstigeren Umfeld in Südosteuropa oder Umweltprojekten auf dem Weg zurück aus der Krise mit einem Auftragsbestand von mehr als EUR 900 Mio.Im kommenden Geschäftsjahr 2023/24 werde sich das außergewöhnlich gute laufende Jahr wahrscheinlich nicht wiederholen, aber die Analysten sähen die EVN immer noch bei einem neuen Normalwert für das Ergebnis, der von EUR 250 Mio. netto auf EUR 350 Mio. steige. Einige Effekte könnten allerdings bis ins nächste Jahr hineinreichen: Das Management habe bereits angekündigt, dass die negativen Beschaffungseffekte im Energieeinzelhandelsgeschäft erst im Winter auslaufen würden, sodass eine vollständige Erholung des Endkundensegments noch nicht absehbar sei. Aber auch eine Reduktion der Verluste sollte eine deutliche Hebelwirkung auf das Ergebnis haben. Auch die Dividendenausschüttung des Verbunds könnte hoch bleiben, der Mittelwert der prognostizierten Dividende liege bei EUR 3,16 gegenüber einer Ausschüttung von EUR 3,60 je Aktie im Jahr 2022/23. Die Analysten seien daher für die kommenden Jahre zuversichtlich.Teresa Schinwald und Alexander Frank, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, haben ihre Prognosen überarbeitet bzw. angehoben und ihre Bewertungen an die aktuelle Marktsituation angepasst. Da auch die Zinsen die Bewertungen belastet hätten, würden die Analysten lediglich ihr Kursziel auf EUR 33 (EUR 32) erhöhen und bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung vor dem Kapitalmarkttag am 5. Oktober 2023. (Analyse vom 28.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.