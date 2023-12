Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze EVN-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EVN-Aktie:

27,50 EUR +0,55% (15.12.2023, 09:31)



Wiener Börse-Aktienkurs EVN-Aktie:

27,45 EUR -0,18% (15.12.2023, 09:14)



ISIN EVN-Aktie:

AT0000741053



WKN EVN-Aktie:

878279



Ticker-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Wiener Börse-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) ist ein führendes österreichisches Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen, das in Niederösterreich Haushalte mit Strom, Gas und Wärme versorgt. Die Gesellschaft konnte sich neben der integrierten Lieferung von Strom, Gas und Wärme mittlerweile in kerngeschäftsnahen Bereichen wie der Wasserwirtschaft, der thermischen Abfallverwertung und anderen Infrastrukturdienstleistungen zusätzliche Standbeine schaffen. (15.12.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - EVN-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) weiterhin zu kaufen.Das finale Jahresergebnis von EVN habe der Vorabveröffentlichnung von Anfang November entsprochen und ein Rekordniveau von EUR 529,7 Mio. beim Nettogewinn erreicht, und das trotz hoher Belastungen im Endkundengeschäft aus Absicherungsgeschäften zu Zeiten der Energiepreisspitzen. Für 2023/24e erwarte das EVN Management unter der Annahme eines stabilen regulatorischen und energiepolitischen Umfelds einen Nettogewinn von 420 bis 460 Mio. EUR. Damit liege die Prognose deutlich über den Analystenerwartungen (EUR 376 Mio.) und erreiche die ambitionierten Markterwartungen.Der Vorstand habe auch eine neue Dividendenpolitik beschlossen. Künftig wolle EVN eine Mindestdividende von 0,82 EUR pro Aktie zahlen, statt wie bisher 0,52, und strebe mittelfristig eine Ausschüttung von rund 40% des bereinigten Nettogewinns an. In Anbetracht der Mittelfristziele würde die Ausschüttungsquote einer Dividende je Aktie von 0,9 bis 1,01 EUR entsprechen. Das Management habe betont, die Aktionäre an der Gewinndynamik teilhaben lassen zu wollen, was auch kurzfristig auf Mehr hoffen lasse.Insgesamt würden Schinwald die operativen Ergebnisse gefallen und sie sei positiv überrascht, dass der sonst so vorsichtige Vorstand der EVN eine Gewinnprognose für 2023/24 vorgelegt habe, die schon jetzt im Einklang mit Mittelfristzielen stehe. Schinwald denke zwar, dass die Dividendenpolitik ehrgeiziger hätte ausfallen können, verstehe aber angesichts des massiven Investitionsniveaus von EUR 700 bis 900 Mio. auch eine gewisse Vorsicht auf der Finanzierungsseite.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, hat eine "Kauf"-Empfehlung für die Aktie von EVN. (Analyse vom 15.12.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.