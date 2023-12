3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Börsenplätze EVN-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EVN-Aktie:

27,50 EUR +0,55% (15.12.2023, 09:31)



Wiener Börse-Aktienkurs EVN-Aktie:

27,45 EUR -0,18% (15.12.2023, 09:14)



ISIN EVN-Aktie:

AT0000741053



WKN EVN-Aktie:

878279



Ticker-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Wiener Börse-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) ist ein führendes österreichisches Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen, das in Niederösterreich Haushalte mit Strom, Gas und Wärme versorgt. Die Gesellschaft konnte sich neben der integrierten Lieferung von Strom, Gas und Wärme mittlerweile in kerngeschäftsnahen Bereichen wie der Wasserwirtschaft, der thermischen Abfallverwertung und anderen Infrastrukturdienstleistungen zusätzliche Standbeine schaffen. (15.12.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - EVN-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) weiterhin zu kaufen.Die endgültigen Ergebnisse von EVN für 2022/23 hätten der vorläufigen Veröffentlichung entsprochen, nachdem der Nettogewinn trotz eines massiven Verlusts von EUR 240,3 Mio. bei der österreichischen Energieversorgungstochter EVN KG einen Rekordwert von EUR 529,7 Mio. erreicht habe. Die Analystin unterstreiche das starke operative Ergebnis (Beteiligungserträge) von EUR 937 Mio., das sogar leicht über ihrer Prognose gelegen habe. Im saisonal schwachen letzten Sommerquartal hätten fast alle Segmente, mit Ausnahme des Segments Netze, die Analystenprognosen übertroffen. Im Ergebnis seien kaum Effekte aus Werthaltigkeitstests enthalten (EUR -3,9 Mio.), jedoch hätten beschaffungsbedingte Bewertungsverluste bei der EVN KG und das außerordentlich gute Ergebnis in Südosteuropa einen einmaligen Charakter.Der Vorstand habe zudem eine neue Dividendenpolitik beschlossen. Zukünftig plane die EVN eine Mindestdividende von EUR 0,82 pro Aktie (3,1% Rendite, Stand gestern), statt bisher EUR 0,52, und strebe eine Ausschüttung von rund 40% des bereinigten Nettogewinns an. In Anbetracht des angepeilten Nettogewinns von EUR 400-450 Mio. würde die Ausschüttungsquote einer Dividende pro Aktie von EUR 0,90-1,01 entsprechen. Das sei weniger als Schinwald erhofft habe, aber bedeutend mehr als das vorige Mindestniveau von EUR 0,52.Der am 05.10.2023 abgehaltene Kapitalmarkttag der EVN habe die Ergebniserwartungen der Analystin bestätigt. Das Management erwarte mittelfristig bis 2030 einen Nettogewinn von EUR 400-450 Mio. und eine Kapitalrendite (ROCE) von 5,0%, die aufgrund der niedrigen regulierten Renditen für bestehende Anlagen unter dem fünfjährigen historischen Durchschnitt von 5,5% liege. Außerdem sollten die Investitionsausgaben nach der Mitteilung mit 700-900 Mio. EUR ansteigen, was zu einer Nettoverschuldung von 1,5-2,0x führen sollte.Die Analystin habe ihre mittelfristige EBIT-Prognose um rund 5% gesenkt, nachdem die Strompreise in den letzten drei Monaten gefallen seien. Beim Nettogewinn würden ihre Schätzungen dank der Dividendenerträge nahezu unverändert bleiben. Obwohl ihre Ergebnisprognose für den Verbund (EVN halte eine Beteiligung von 12,6%) zu den niedrigsten zähle, seien ihre Schätzungen nahezu neutral, da sie von einer Dividendenkontinuität von Verbund ausgehe.Ausblick: Das EVN Management erwarte für 2023/24e einen Nettogewinn von EUR 420-460 Mio. unter der Annahme eines stabilen regulatorischen und energiepolitischen Umfelds. Damit liege die Erwartung deutlich über der Analystenprognose (EUR 376 Mio.) und erreiche die ambitionierten Markterwartungen von EUR 436 Mio.Teresa Schinwald, Analystin der RBI, sieht das Aufwärtspotenzial zwar schrumpfen, aber weiterhin interessant und ausreichend, um ihre "Kauf"-Empfehlung aufrechtzuerhalten. Ihr Kursziel von EUR 35 sei der Durchschnitt verschiedener Bewertungskennzahlen, und der Anstieg von EUR 33 auf EUR 35 sei vor allem auf den höheren zurechenbaren Wert der Beteiligung am Verbund zurückzuführen. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen