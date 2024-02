Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



ISIN EVN-Aktie:

AT0000741053



WKN EVN-Aktie:

878279



Ticker-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Wiener Börse-Symbol EVN-Aktie:

EVN



Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) ist ein führendes österreichisches Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen, das in Niederösterreich Haushalte mit Strom, Gas und Wärme versorgt. Die Gesellschaft konnte sich neben der integrierten Lieferung von Strom, Gas und Wärme mittlerweile in kerngeschäftsnahen Bereichen wie der Wasserwirtschaft, der thermischen Abfallverwertung und anderen Infrastrukturdienstleistungen zusätzliche Standbeine schaffen. (29.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - EVN-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.EVN habe ein im Jahresvergleich fast unverändertes Q1-Ergebnis gemeldet, das auf den ersten Blick den Erwartungen entsprochen und auf den zweiten Blick die Prognose der Analystin übertroffen habe, da eine Forderungsabschreibung in der Höhe von EUR 23 Mio. enthalten gewesen sei. Das Management habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023/24 mit einem Nettogewinn im Bereich von EUR 420 bis 460 Mio. bestätigt. Der Ausblick für die Segmentergebnisse sei ebenfalls unverändert geblieben.Der Umsatz von EVN spiegele den Rückgang der Energiepreise, die hohen Temperaturen in Österreich und SEE sowie den starken Wettbewerb auf den Energiemärkten wider. Obwohl die Nachfrage zurückgegangen sei, sei das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) im Energiesegment in den positiven Bereich zurückgekehrt, da die Preisdifferenzen entspannt hätten und die Absicherungsbewertungseffekte zurückgegangen seien. Die Erzeugung habe von einem signifikanten Anstieg der Verfügbarkeit von Wind- und Wasserkraftanlagen profitiert, der den Rückgang der Strompreise ausgeglichen habe. Starke Netzergebnisse aufgrund höherer Tarife und ein leichter Rückgang des SEE-Ergebnisses würden eine insgesamt gute Ergebnisentwicklung abrunden.Insgesamt betrachte die Analystin das erste Quartal als solide Grundlage zur Erfüllung der Jahresprognose trotz eines niedrigeren Energiepreisumfelds.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, hat eine Kaufempfehlung für die Aktie von EVN. (Analyse vom 29.02.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.