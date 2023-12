Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der schärfere Ton der EU gegenüber China wird in Peking registriert, so Dr. Tariq Chaudhry, Economist bei der Hamburg Commercial Bank.



Untersuchungen der EU-Kommission zu möglichen unfairen Handelspraktiken Chinas würden allerdings von der chinesischen Seite entschieden zurückgewiesen. China sei sich jedoch bewusst, wie fragmentiert Europa sei und wie leicht die EU-Staaten gegeneinander ausspielbar seien. Dieser Umstand sei deutlich geworden, als der französische Präsident Emmanuel Macron im Frühjahr 2023 alleine Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geführt habe, obwohl er gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Peking gereist sei. Vor Präsident Macron sei bereits Bundeskanzler Olaf Scholz nach Peking gereist, ohne einen Vertreter der EU mitzunehmen. Vom 7. bis 8. Dezember 2023 würden nun die EU-Kommissionspräsidentin und der EU-Ratspräsident nach Peking reisen. Dies biete nach über vier Jahren die Gelegenheit für eine eigenständige Präsentation der EU gegenüber der chinesischen Staatsführung. Das EU-Handelsdefizit könne dabei als Hebel für Brüssel fungieren, da China den Handelsbilanzüberschuss, als Ergebnis der hohen Exporte, mit der EU benötige, um mit den internen wirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere der schwachen Inlandsnachfrage angesichts der Immobilienkrise, fertigzuwerden. Auch wenn keine großen Durchbrüche beim EU-China-Gipfel zu erwarten seien, könne die Gelegenheit von EU-Seite dafür genutzt werden, den chinesischen Partnern zu signalisieren, dass eine neue Ära der Beziehungen im Zeichen von Fairness und Reziprozität stehen sollte. Es sei dabei entscheidend, dass die EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere Deutschland und Frankreich, der EU die notwendige Rückendeckung geben würden, um den Herausforderungen aus China gemeinsam erfolgreich zu begegnen. Andernfalls werde China der EU eine eigenständige Bedeutung ebenfalls nicht einräumen und sein Spiel des "divide et impera", also "teile und herrsche", fortsetzen - zum langfristigen Schaden der Europäer. (Wochenbarometer vom 07.12.2023) (08.12.2023/ac/a/m)





