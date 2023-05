Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

225,00 EUR -1,01% (22.05.2023, 14:15)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

245,64 USD -0,49% (19.05.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (22.05.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EU verhängt Rekordstrafe gegen Meta Platforms wegen Datenschutzverstößen! AktiennewsDie Europäische Union hat im Namen der irischen Datenschutzkommission eine Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro (1,3 Milliarden US-Dollar) gegen Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META), das von Mark Zuckerberg geleitet wird, wegen Verstößen gegen den Datenschutz verhängt, so die Experten von XTB.Die europäische Behörde habe außerdem ein ausdrückliches Verbot für die Übermittlung von Benutzerdaten festgelegt. Innerhalb der nächsten fünf Monate müsse das Unternehmen alle zukünftigen Übertragungen personenbezogener Daten an die USA und US-Sicherheitsdienste einstellen und innerhalb von sechs Monaten die rechtswidrige Verarbeitung, einschließlich Speicherung, personenbezogener Daten von EU-Benutzern beenden.Die Entscheidung selbst betreffe jedoch nicht direkt die Plattformen Instagram und WhatsApp. Die Maßnahme der Kontrollbehörden sei in diesem Fall absehbar gewesen, insbesondere vor dem Hintergrund der bereits in der Vergangenheit zwischen Meta, den USA und der Europäischen Union geführten Auseinandersetzungen über den Datentransfer. Die aktuelle Entscheidung und insbesondere die umgesetzte Übergangsfrist für die Einstellung der Datenübermittlung in die USA würden den USA und der Union Raum geben, ihre Richtlinien zur gemeinsamen Nutzung von Benutzerdaten anzupassen. Diskussionen zu dieser Angelegenheit seien bereits im Gange und würden voraussichtlich in den kommenden Monaten operativ umgesetzt.Nach der Verhängung der Strafe würden die Aktien von Meta vor der US-Eröffnung mehr als 1,2% verlieren.Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: