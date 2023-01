Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EU-Wirtschaftsdaten dieser Woche, einschließlich der Industrieproduktion und der Arbeitslosenzahlen für November, dürften als Nagelprobe für den jüngsten positiven Stimmungsumschwung, der sich in den besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindices für Dezember angedeutet hat, genau beobachtet werden, so die Analysten von Postbank Research.



Es sei jedoch zu beachten, dass harte Wirtschaftsdaten oft eine Zeitverzögerung aufweisen würden, sodass diese Ergebnisse die Stimmung im Dezember möglicherweise nicht vollständig widerspiegeln würden. Ausgehend von den jüngsten Daten aus den einzelnen Ländern werde erwartet, dass sich der Arbeitsmarkt in der Eurozone widerstandsfähig zeige, auch wenn die Industrieproduktion, insbesondere in Deutschland, aufgrund der anhaltenden Herausforderungen durch hohe Erdgas- und Strompreise schwächer ausfallen könnte. Ein aktuellerer wöchentlicher Konjunkturindex werde von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht. Er basiere auf verschiedenen Hochfrequenzindikatoren wie Kreditkartentransaktionen und Stromverbrauch. Der Index sei seit Mai negativ und deute auf ein langsameres trendbereinigtes Wirtschaftswachstum hin.



Während sich die Umfragedaten verbessert hätten, dürfte eine Verbesserung der realwirtschaftlichen Daten noch etwas auf sich warten lassen. (09.01.2023/ac/a/m)





