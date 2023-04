Nach dem Europaparlament müsse der Ministerrat die Verordnung noch annehmen. Das gelte aber als Formsache, weil sich beide Institutionen schon auf eine gemeinsame Position geeinigt hätten, so die Zeitung. Damit werde Mica voraussichtlich im Juli in Kraft treten. Einige Bestimmungen würden indes erst nach und nach gültig, Regeln zu Stablecoins etwa erst Mitte 2024. Nach dem Inkrafttreten könnten Unternehmen mit Sitz in einem EU-Land ihren Service über das "Passporting-Prinzip" auch im gesamten EU-Raum anbieten.



Die neue Verordnung verpflichte die Emittenten der Krypto-Assets unter anderem dazu, ein sogenanntes Whitepaper zu veröffentlichen, das Angaben zur Funktion der Kryptowährung, der zugrunde liegenden Blockchain und dem Energieverbrauch mache. Ferner erweitere Mica die Regeln gegen Marktmissbrauch und -manipulation.



Kryptoplattformen müssten überdies künftig Informationen über Sender und Empfänger von Transaktionen ermitteln. Allerdings beziehe sich das laut "FAZ" nur auf den Tausch von Digitalwährungen in herkömmliches Geld wie Euro oder US-Dollar. Direkte Transfers zwischen Inhabern plattformunabhängiger Kryptogeldbörsen (Wallets) seien nicht eingeschlossen, da sie zu schwer zu kontrollieren seien.



Juristen würden den grundlegenden Wert der Verordnung betonen, so die Zeitung. Mica lege den Grundstein für ein gemeinsames Verständnis der Sphäre, sage etwa Bernd Oppold, Partner bei KPMG. Das geschehe durch die juristische Klassifizierung von vier Token-Kategorien mit jeweils eigenen spezifischen Rechtsfolgen. Es bleibe dem Juristen zufolge aber abzuwarten, wie nationale Gesetze angepasst würden und wie das Wechselspiel mit Regelwerken wie der Finanzmarktrichtlinie Mifid II funktionieren werde, so die FAZ. Die Aufsichtsbehörden der EU müssten in den kommenden 18 Monaten Standards entwickeln und durchsetzen. (21.04.2023/ac/a/m)







