Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Hitze in Europa und niedrige Pegelstände in Europas Flüssen haben massive Auswirkungen auf die Lieferketten - allen voran im Energie- und Versorgungssektor, so die Analysten von Postbank Research.Russland habe eine erneute Unterbrechung der Versorgung über die Nord Stream 1-Pipeline auf Grund von dreitägigen Wartungsarbeiten Ende August angekündigt. Auch in politischer Hinsicht steige der Druck. Ungarn sei bereits aus den Energiesanktionen der EU ausgeschert und habe zusätzliches Gas aus Russland bestellt, während sich Bulgarien möglicherweise dazu bereit erkläre, in Rubel zu zahlen, um weiter beliefert zu werden. Die steigenden Gaspreise dürften auch bei den Wahlen Ende September in Italien eine wichtige Rolle spielen.Wegen der russischen Lieferkürzungen bleibe die Unsicherheit hoch und der Druck auf Politik und Preise steige. (29.08.2022/ac/a/m)