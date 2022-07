Zugang zu Rohstoffen



"Versorgungssicherheit ist jedoch nicht nur im Bereich der Energie eine Priorität", so Thierry Breton. Es gebe auch einen globalen Wettlauf um den Zugang zu Rohstoffen. "Wir müssen unser Spiel verbessern, unsere Konkurrenten haben das bereits verstanden."



Auf Einladung von Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte der EU-Kommissar am Mittwoch die Deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und die Deutschen Rohstoffagentur (DERA) in Hannover besucht. Er zeigte sich beeindruckt von ihrer Arbeit: "Wir müssen auf diesem Fachwissen aufbauen, um EU-weites Know-how zu schaffen." Sie haben unter anderem darüber gesprochen, wie mit dem kommenden EU-Rohstoffgesetz (Raw Material Act) intelligente Bergbau-, Veredelungs- und Recyclingkapazitäten entwickelt werden können.



Hintergrund



Der zweitägige Besuch des Kommissars ist geprägt vom Thema Energiesicherheit angesichts der Versorgung der EU mit Energie und Rohstoffen, sowie der Frage der Verteidigungszusammenarbeit. Breton traf unter anderem den Chef des Bundeskanzleramtes Wolfgang Schmidt, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. Zudem war er im Raumfahrt- und Technologieunternehmen OHB in Bremen. (07.07.2022/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat Deutschland und alle anderen EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, sich angesichts der Energiekrise solidarisch zu zeigen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bei einem Pressegespräch in Berlin im Europäischen Haus sagte Breton, jeder Mitgliedstaat müsse alle ihm verfügbaren Energiequellen nutzen. Nur so könne die Solidarität funktionieren. "Jedes Land muss so viel Energie produzieren, wie es kann: um die eigenen Bedürfnisse zu decken, aber auch die der europäischen Nachbarn."Breton betonte, jedes Land entscheide selbst über den nationalen Energiemix. Er als Kommissar schreibe den Staaten mitnichten vor, welche Energieformen sie nutzen sollten. Mit Blick auf fossile Energieträger unterstrich der Kommissar, er stehe im engen Austausch mit Ministern und Industrie, um den Übergang zum Grünen Deal zu beschleunigen. Es gehe darum, alle Möglichkeiten - einschließlich der Übergangsenergien - zu nutzen, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern.