Paris (www.aktiencheck.de) - Trotz der Abwertung des Südafrikanischen Rands (ZAR) gegenüber dem Euro um rund acht Prozent seit Jahresbeginn ist kein Ende der Abwärtsbewegung abzusehen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Im Gegenteil: Am Mittwoch vergangener Woche sei die Kap-Währung auf den tiefsten Stand seit dem Herbst 2020 gefallen. Vor allem zwei Faktoren würden der südafrikanischen Währung derzeit schwer zu schaffen machen. Zum einen gebe es nach wie vor keine Lösung für die anhaltende Energieknappheit, viele Haushalte und Firmen seien immer wieder teils mehr als zehn Stunden ohne Strom. Das belaste nicht nur die Stimmung der Bevölkerung, sondern auch die Gewinne der Unternehmen. Unlängst hätten die gravierenden Stromausfälle Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa dazu veranlasst, erstmals einen Minister für Elektrizität des Landes zu ernennen.



Zudem habe die Ende Februar erfolgte Aufnahme des Landes auf die "Graue Liste" der Financial Action Task Force belastet, die ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung symbolisiere. Für schlechte Laune hätten auch die Anfang vergangener Woche von der staatlichen südafrikanischen Statistikbehörde veröffentlichten Inflationszahlen gesorgt. Sie würden einen leichten Anstieg der Gesamtinflation auf sieben Prozent nach 6,9 Prozent im Januar zeigen. Die viel beachtete Kerninflation habe von 4,9 auf 5,2 Prozent zugenommen. Gut möglich, dass die Währungshüter daher weiterhin einen restriktiven Kurs fahren würden. (31.03.2023/ac/a/m)



