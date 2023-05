Frankreich:



- Verarbeitendes Gewerbe: 46,1 gegenüber erwarteten 46,0 (zuvor 45,6)

- Dienstleistungen: 52,8 gegenüber erwarteten 54,2 (zuvor 54,6)



Deutschland:



- Verarbeitendes Gewerbe: 42,9 gegenüber erwarteten 45,0 (zuvor 44,5)

- Dienstleistungen: 57,8 gegenüber erwarteten 55,5 (zuvor 56,0)



Der EUR und europäische Aktienindices hätten kurzfristig mit einem Anstieg auf die französischen Daten reagiert, wobei das EUR/USD-Paar tiefer unter die Marke von 1,08 gefallen sei. Während sich die Aktienindices später von diesen Verlusten hätten erholen können, hätten sie sich nach den deutschen Daten einer weiteren Verkaufswelle gegenüber gesehen. In der Zwischenzeit habe der EUR nach den deutschen Daten eine Erholung versucht und sich wieder in Richtung der Marke von 1,08 bewegt. (23.05.2023/ac/a/m)





