Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach unten übertrieben! Anfang Oktober musste der Euro zum US-Dollar mit 0,9534 USD ein Mehrjahrestief hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwei Aspekte seien bei dieser Marke wichtig: Zum einen sei das Kursziel - abgeleitet aus der Schiebezone zwischen 1,15 USD und 1,05 USD - damit abgearbeitet worden, zum anderen sei die europäische Einheitswährung letztlich sogar unter die Parallele zum Abwärtstrend seit Juni 2021 (akt. bei 0,9693 USD) zurückgefallen. Die Rückkehr in den beschriebenen Abwärtstrendkanal habe in der Folge das Startsignal für eine technische Aufwärtsreaktion geliefert. Aus charttechnischer Sicht würde eine weitergehende EUR-Erholung durch eine erfolgreiche Bodenbildung befeuert. An dieser Stelle komme dem Kreuzwiderstand aus dem steilen Abwärtstrend seit Februar (akt. bei 0,9957 USD) und dem Hoch von Anfang Oktober (0,9999 USD) eine Schlüsselrolle zu. Flankiert werde eine mögliche Trendwende von vielversprechenden Indikatorsignalen. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in diesem Kontext den RSI, denn im Verlauf des Oszillators liegt eine positive Divergenz, ein Abwärtstrendbruch und eine bereits abgeschlossene untere Umkehr vor. Im Erfolgsfall ergebe sich ein Anschlusspotenzial von 4 US-Cents, welches bestens mit den alten Tiefs bei rund 1,0350 USD bzw. der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1,0444 USD) harmoniere.



Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen stelle zweifelsohne eine entscheidende Stärke der Technischen Analyse dar. Diese These lasse sich lehrbuchmäßig anhand des Währungspaares EUR/USD verdeutlichen, denn auf Tagesbasis zeichne sich die beschriebene Bodenbildung noch klarer ab. Ein nachhaltiger Sprung über die Parität - gleichbedeutend mit dem Spurt über die Nackenlinie der möglichen unteren Umkehr sowie über den Abwärtstrend seit Februar (akt. bei 0,9981 USD) - würde auch hier für einen wichtigen Befreiungsschlag sorgen. Apropos Baissetrend: Die Abwärtstendenz der letzten Monate sei immer wieder von Zwischenerholungen in einem Ausmaß von rund 4 US-Cents unterbrochen worden. Diese Grenze sei mittlerweile überschritten worden, d.h. vom Mehrjahrestief bei gut 0,95 USD habe sich der Euro inzwischen um mehr als die genannte Losgröße erholt. Dieser Betrachtungswinkel liefere somit letztlich ein weiteres Argument in Sachen "kurzfristige Trendwende". Der Zielbereich bei 1,04 USD zeichne sich auch im Tageschart klar ab. Um die jüngsten Verbesserung nicht leichtfertig zu verspielen, sollte der Euro im Vergleich zum Greenback nicht mehr nachhaltig unter die 38-Tages-Linie (akt. bei 0,9863 USD) zurückfallen. (28.10.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >