Frankreich



- Verarbeitendes Gewerbe: 47,9 gegenüber 50,8 erwartet (50,5 zuvor)

- Dienstleistungen: 52,8 vs. 49,9 erwartet (49,4 vorher)



Deutschland



- Verarbeitendes Gewerbe: 46,5 vs. 47,8 erwartet (47,3 vorher)

- Dienstleistungen: 51,1 vs. 51,0 erwartet (50,7 vorher) (21.02.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices aus Frankreich und Deutschland wurden heute Morgen um 9:15 Uhr bzw. 9:30 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.Die französischen Daten seien gemischt ausgefallen, wobei der Index für das verarbeitende Gewerbe deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und in den Bereich der Kontraktion gefallen sei. Andererseits habe der französische Dienstleistungsindex die Schätzungen deutlich übertroffen und sei in den Wachstumsbereich geklettert. EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) sei nach der Veröffentlichung der Daten leicht höher gehandelt worden, während europäische Indices, wie der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), gefallen seien.In Deutschland habe sich ein ähnliches Bild gezeigt - die Daten für das verarbeitende Gewerbe seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hätten im Schrumpfungsbereich verharrt, während die Dienstleistungsdaten größtenteils den Schätzungen entsprachen und im Expansionsbereich verharrt hätten. Die Indices hätten einen Teil des Rückgangs nach der Veröffentlichung der deutschen Daten wieder wettgemacht, während EUR/USD einige Gewinne wieder abgegeben habe. Insgesamt würden DAX und EUR/USD mehr oder weniger unverändert im Vergleich zu den Werten vor der Veröffentlichung des französischen PMI handeln.