- Headline PCE. Erwartet: 5,0% YoY. Bisher: 5,0% YoY (Jahresvergleich)

- PCE-Kern. Erwartet: 4,3% YoY. Bisher: 4,4% YoY

- Persönliches Einkommen. Erwartet: 0,9% MoM. Bisher: 0,2% MoM

- Persönliche Ausgaben. Erwartet: 1,2% MoM. Bisher: -0,2% im Vormonat



Die US-Kerneinkommensdaten für Januar seien zwar eine wichtige makroökonomische Veröffentlichung des Tages, dürften aber nicht die Hauptquelle für die USD-Volatilität des heutigen Tages sein. Eine Reihe von FED-Mitgliedern werde am Nachmittag Reden halten. Unter den heutigen Rednern würden sich einige der größten Falken der FED befinden, wie Mester oder Bullard, sodass die Möglichkeit bestehe, dass ihre Äußerungen den USD beflügeln und die Wall Street unter Druck setzen könnten.



Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) habe sich in letzter Zeit angesichts der Outperformance des US-Dollars schwer getan. Das Forexpaar habe seit Monatsbeginn rund 4% verloren und steuere auf den ersten monatlichen Rückgang seit September 2022 zu. Starke US-Daten in Verbindung mit hawkishen Kommentaren von FED-Sprechern im Laufe des heutigen Tages könnten den Ausverkauf des EUR/USD weiter anheizen. In einem solchen Szenario könnte die nächste zu beachtende Unterstützungsmarke beim 38,2%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses (Bereich 1,0460) zu finden sein (Quelle: xStation5).



Der NASDAQ-100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe sich in letzter Zeit unterdurchschnittlich entwickelt. Der jüngste Pullback könnte jedoch einen Boden gefunden haben, da der Index damit zu kämpfen gehabt habe, unter das 38,2%-Retracement der jüngsten Aufwärtskorrektur (Bereich 12.100 Punkte) zu fallen. Der gleitende 200-Perioden-Durchschnitt (H4-Intervall) befinde sich leicht unterhalb des genannten Retracements und erhöhe die Bedeutung der 12.100-Punkte-Zone als Unterstützung weiter. Sollten die US-Daten heute besser ausfallen als erwartet, könnte sich dies negativ auf die Wall Street auswirken, da dies der US-Notenbank mehr Spielraum für eine weitere Straffung der Geldpolitik geben würde (Quellen: xStation5 von XTB). (24.02.2023/ac/a/m)





