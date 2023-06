Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gesamtzahl der Beschäftigten in den USA außerhalb der Landwirtschaft stieg im Mai um 339.000, und die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 3,7%, so die Experten von XTB.- Non-Farm Payrolls: 339.000 gegenüber erwarteten 190.000 (zuvor 253.000)- Arbeitslosenquote: 3,7% gegenüber erwarteten 3,5% (zuvor 3,4%)- Lohnwachstum (monatlich): 0,3% gegenüber erwarteten 0,3% (zuvor 0,5%)- Lohnwachstum (jährlich): 4,3% gegenüber erwarteten 4,4% (zuvor 4,4%)EUR/USD falle deutlich, verbunden mit einem starken Anstieg der Renditen. Obwohl die Arbeitslosenquote steige, sei die Grundlage für eine Zinserhöhung im Juni deutlich stärker. Jetzt warten wir auf die Inflationsdaten, die uns die endgültige Antwort liefern werden, so die Experten von XTB. Theoretisch gesehen seien die jüngsten Daten disinflationär gewesen, was jedoch dazu führen könnte, dass die Zinssätze im Juni unverändert bleiben würden. (02.06.2023/ac/a/m)