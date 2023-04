Seine Antwort auf die Frage, ob es nicht seltsam wäre, dass sich der Kurs damit sozusagen an die Nulllinie, an eine Art Gleichgewichtspunkt zwischen Bullen und Bären zurückgezogen habe: "Nein, das ist es nicht. Denn dass wir uns auf aktuellem Niveau sogar fast in der Mitte der Handelsspanne seit 2015 befinden, liegt daran, dass die Wetten, die seit Ende 2021 dahingehend eingegangen wurden, welche der beiden Notenbanken, EZB oder US-Notenbank, die konsequentere Zinspolitik betreiben und welche Auswirkungen das haben werde, ausgelaufen sind. Heute weiß man, dass "FED" und EZB im Grunde dem gleichen Fahrplan folgen: Die Zinsen wurden angehoben, die Inflationsbekämpfung konsequent umgesetzt und in beiden Fällen führte das zu Druck auf die Konjunktur."



Seiner Meinung nach gebe es aktuell noch keinen Grund, sich von diesem neutralen Level des Euro/US-Dollar-Kurses zu verabschieden. Zumindest, bis sich an der Erwartung, dass die EZB nachmache, was die "FED" vorlege, etwas ändere. Dass sich der Euro seit dem Herbst 2022 von seiner Baisse so weit erholt habe, dass man das Währungspaar jetzt als in neutralem Terrain befindlich verorten könne, habe seiner Einschätzung nach auf Folgendem basiert: "Die Trader erkannten, dass die Vermutung, die EZB werde wegen der gegenüber den USA grundsätzlich schwächeren Eurozone-Wirtschaft einen halbherzigen Kurs einschlagen, falsch war. Zwar liegen die EZB-Leitzinsen noch unter denen in den USA und die Konjunkturdaten sehen in Europa noch besser aus. Aber es ist den Akteuren am Forex-Markt klar, dass das nur am späteren Beginn der EZB-Maßnahmen liegt. Man ist den USA gute drei Monate hinterher, aber was dort passiert, wird in Europa sehr wahrscheinlich mit Zeitverzögerung genauso passieren."



Wenn sich an dieser Erwartungshaltung etwas ändere, könne sich das Gleichgewicht jedoch schnell verschieben. Dafür würde schon eine Pause bei den Zinsanhebungen, Andeutungen von bald wieder sinkenden Zinsen, die die eine Notenbank ankündige, die andere aber nicht, würden reichen, um aus dieser schläfrig wirkenden Währungsrelation wieder eine Basis für dynamische Impulse zu machen.



Spannender dürfte es bereits Anfang Mai werden, wenn die FED am 3. Mai und die EZB am 4. Mai über ihre nächsten Schritte entscheiden würden. "Da viele Trader momentan darauf setzen, dass beide Notenbanken den Zins dann noch einmal minimal anheben und zugleich eine Pause bei den Anhebungen verkünden, gibt es da viel Spielraum für Überraschungen vor allem natürlich, wenn eine der beiden Notenbanken etwas anderes tut und/oder avisiert als die andere. Bis dahin könnte man entweder dem mittelfristigen Aufwärtstrend folgen oder sich heraushalten und warten, bis eine deutliche Veränderung der Konjunkturlage und Neues von den Notenbanken den verlorenen Schwung zurückbringen." (21.04.2023/ac/a/m)







