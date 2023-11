Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Euro notiert im Vergleich zum US-Dollar auf dem Stand von Anfang 2023, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach den Kursverlusten der letzten Monate sei das fast schon eine Erfolgsmeldung, zumal die jüngste Stabilisierung mit einer Reihe von charttechnischen Entspannungssignalen einhergehe. So sei es zuletzt gelungen, den Abwärtstrend seit Juli 2023 (akt. bei 1,0454 USD) zu den Akten zu legen und die Glättungslinie der letzten 38 Tage (akt. bei 1,0592 USD) zurückzuerobern. Letzteres gehe mit der Vervollständigung einer kleinen Bodenbildung einher. Rein rechnerisch halte diese ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 2,5 US-Cents bereit - ausreichend, um perspektivisch die 200- Tages-Linie (akt. bei 1,0804 USD) ins Visier zu nehmen.



Zusätzlicher Rückenwind komme gegenwärtig vonseiten verschiedener Indikatoren. So liege im Verlauf des RSI ebenfalls eine Bodenbildung vor, wodurch die äquivalente Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf untermauert werde. Gleichzeitig sei der MACD konstruktiv zu interpretieren. Und auch der Faktor "Saisonalität" stelle eine Unterstützung dar, denn die letzten vier Monate des US-Vorwahljahres würden regelmäßig "pro Euro" ausfallen. Als enger Stopp-Loss sei dagegen die 38-Tage-Glättung prädestiniert. (07.11.2023/ac/a/m)





