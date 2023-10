Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Passend zum Thema der heutigen Ausgabe des "HSBC Daily Trading" kam es im abgelaufenen Quartal auch beim Währungspaar EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) zu einem sog. Außenstab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit anderen Worten: Auch hier stehe ein höheres Hoch (1,1275 USD) und ein tieferes Tief (1,0486 USD) als in der vorangegangenen 3-Monats-Periode zu Buche. Die besondere Bedeutung der Leitplanken, welche das "outside quarter" vorgebe, lasse sich auch auf der Währungsseite lehrbuchmäßig aufzeigen. Zunächst sei der Euro letztlich an dem seit Sommer 2008 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 1,0908 USD) gescheitert. Für noch wichtiger halten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aber die Kernunterstützungen aus den verschiedenen Tiefs von 2015 bis 2017 bei rund 1,05/1,03 USD. Zusammen mit dem Fibonacci-Cluster aus zwei verschiedenen Retracements (1,0609/1,0586 USD) entstehe auf diesem Niveau eine echte Kumulationszone, welche durch den jüngsten Außenstab nochmals untermauert werde. Deshalb würde ein Bruch dieser Bastion die Erholung der europäischen Einheitswährung zum Greenback endgültig beenden und stattdessen das Pendel wieder zugunsten der US-Valuta ausschlagen lassen. (02.10.2023/ac/a/m)