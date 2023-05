PMIs für das Verarbeitende Gewerbe für Mai:



- Frankreich: 46,1 gegenüber erwarteten 46,0 (zuvor 45,6)

- Deutschland: 42,9 gegenüber erwarteten 45,0 (zuvor 44,5)

- Eurozone: 44,6 gegenüber erwarteten 46,2 (zuvor 45,8)

- Vereinigtes Königreich: 46,9 gegenüber erwarteten 47,9 (zuvor 47,8)



PMIs für den Dienstleistungssektor für Mai:



- Frankreich: 52,8 gegenüber erwarteten 54,2 (zuvor 54,6)

- Deutschland: 57,8 gegenüber erwarteten 55,5 (zuvor 56,0)

- Eurozone: 55,9 gegenüber erwarteten 55,5 (zuvor 56,2)

- Vereinigtes Königreich: 55,1 gegenüber erwarteten 55,5 (zuvor 55,9)



Trotz der gemischten PMIs aus Frankreich und Europa habe der EUR relativ stabil bleiben können und es habe keine wesentliche Marktreaktion gegeben. Auf der anderen Seite habe das GBP nach den schwachen Daten einen Rückschlag erlitten. Als Ergebnis sei heute ein recht starker Anstieg beim EUR/GBP zu beobachten. Wenn man sich den D1-Chart ansehe, könne man erkennen, dass das Währungspaar nach einem Fehlausbruch an der Unterstützungszone von 0,8670 die Erholung fortsetze. Sollte die aktuelle Stimmung anhalten, könnte in Kürze ein Versuch unternommen werden, die Widerstandszone von 0,8730 erneut zu durchbrechen. (23.05.2023/ac/a/m)







