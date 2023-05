Paris (www.aktiencheck.de) - Mit 0,9677 Franken war die Schweizer Währung gegenüber dem Euro ( ISIN EU0009654078 WKN 965407 ) am Montag so teuer wie seit sieben Monaten nicht mehr, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Angesichts des riskanten Pokers um die US-Schuldenobergrenze und der unsicheren Entwicklung der Weltwirtschaft profitiere der Franken derzeit von seinem Nimbus als Safe-Haven-Währung. Händler würden den Franken kaufen, um ihre Dollar-Engagements gegen Kursrisiken und potenzielle Verluste abzusichern. Wie stark der Franken von Ängsten internationaler Investoren profitieren könne, habe das Jahr 2011 gezeigt, als die USA ebenfalls kurz vor dem Zahlungsausfall gestanden hätten. In den vier Wochen vor der im letzten Moment erzielten Einigung habe der Franken knapp sieben Prozent gegenüber dem Dollar zugelegt.Unterstützung komme auch von der Schweizerischen Nationalbank. Da die Währungshüter die Teuerungsrate von aktuell 2,6 Prozent als zu hoch ansehen würden, hätten sie bereits weitere Zinserhöhungen signalisiert. Zuletzt habe die Notenbank den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 1,5 Prozent erhöht. Ebenfalls ein Zeichen der Stärke: Laut dem IWF sei der Franken die einzige Währung, die im vergangenen Jahr als Reservewährung der Notenbanken verglichen mit 2021 teurer geworden sei. Nicht nur die Schweizer selbst, sondern auch ausländische Investoren scheinen großes Vertrauen in den Franken zu haben: Selbst als im März die Großbank Credit Suisse gestrauchelt sei, seien sie dem Franken treu geblieben. (26.05.2023/ac/a/m)